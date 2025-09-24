【MLB】ダイヤモンドバックス ー ドジャース（9月23日・日本時間24日／フェニックス）【映像】左手が！大谷への強襲 一部始終ドジャースの大谷翔平投手に強烈な打球が直撃し、ベンチもファンもヒヤリとした。シーズンでは最終登板となることが濃厚なこの試合、大谷は2回まで完全投球と、序盤からエンジン全開だった。しかし3回裏、先頭のトーマスが放った打球が大谷の左手付近を直撃。打球を一瞬見失った大谷は、すぐにボール