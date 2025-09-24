２４日午前１０時１５分頃、東京都江戸川区東小岩で「覆面をした男２人が催涙スプレーをまいた」と、目撃者から１１０番があった。東京消防庁によると、男女３人がけがをしたとの情報があり、警視庁小岩署が詳しい状況を調べている。捜査関係者によると、２人組は現場から車で逃走したという。現場はＪＲ小岩駅から東に約６５０メートルの住宅街。同区内では、１９日にも、人材派遣会社社長の３０歳代男性が、路上で２人組に