PKを献上したMF知念慶が取り返すゴールJ1リーグで首位に立つ鹿島アントラーズは、9月23日に行われた第31節のセレッソ大阪戦で3-1の勝利をおさめ、2位との勝ち点差を「4」に広げた。前半28分にC大阪にPKで先制点を許したが、同31分にMF知念慶がヘディングで同点ゴールを記録すると、一気にメルカリスタジアムの雰囲気は変わり、ホームチームが圧倒する結果となった。ファウルによって1点目のPKを与えてしまった知念だが、DF植田