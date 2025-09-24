何かと最近話題を振りまく米Oracle(オラクル)の創業者であるラリー・エリソン氏だが、メディアへの関心も取り沙汰されている。同社は1億7000万人のユーザーを抱える米国版TikTokの新たな投資家の1社となっており、同氏はオラクル株の40%以上を保有し、最高技術責任者(CTO)も務めている。○TikTokはエリソン氏にとって氷山の一角9月24日にOpenAI、ソフトバンクとともに、OpenAIの大規模AIインフラストラクチャプラットフォーム「Sta