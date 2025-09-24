中村敬斗が今季初スタメンを飾ったフランス2部スタッド・ランスは現地時間9月23日、リーグ第8節でクレルモンと対戦し、4-1で勝利した。この試合で日本代表MF中村敬斗が今季初スタメンで1ゴール1アシストを記録したなか、フランスメディア「L‘Union」が「まるでパレードのような華やかさ」と称賛した。中村は定位置の左サイドでスタメン出場を果たすと前半14分、左サイドからの高速クロスでMFアミン・サラマのゴールをアシスト