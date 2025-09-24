お笑い芸人・いとうあさこが、26日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』(毎週金曜23:00〜)に出演する。いとうあさこMCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2)が様々な取材をもとに、ゲストの素顔に迫る同番組。今回のゲストはマルチに活躍する芸人・いとうあさこ。番組冒頭では、20年以上前には数少なかった女性芸人たちとの関係性、浅倉南ネタでテレビに出始めたときの反響など、40歳直前からテレビに出始めるようになった遅咲きの