【モデルプレス＝2025/09/24】日向坂46の河田陽菜が11月11日に発売する2nd写真集（タイトル未定／竹書房）より、先行カット第6弾が公開された。【写真】日向坂46河田陽菜、圧巻スタイル輝くビキニカット◆河田陽菜、遊園地デートカット公開今回公開されたのは、コペンハーゲンを代表する遊園地チボリ公園でのショット。ロングフライトでデンマーク到着後すぐの撮影だったのにも関わらず、河田は「行ってみたいです！」と元気いっぱ