オカベは、会員さま限定の秋の感謝祭を開催中です。 オカベ「秋の感謝祭」 オカベは、会員さま限定の秋の感謝祭を開催中。こちらの感謝祭では、10月24日(金)までの期間限定で、通常価格よりお得に買える商品を用意しています。期間限定の「手延うどん半生」「ほっと麺」はもちろん、「麺クランチクッキー」も再再登場。さらに、期間中に商品合計5,000円(税込)以上購入の方にはふし麺を1袋プレゼントします！※会員