当時13歳だった少女に性交したとして、不同意性交の罪に問われた20代の男性に対して、大阪地裁は9月4日、懲役4年の実刑判決（求刑：懲役5年）を言い渡した。被告人は公判で、少女とは交際関係であり「相手から誘われた」と繰り返し主張した。しかし、法廷で明らかにされたLINEのメッセージなどは、未成年の未熟さにつけ込んだものと呼ぶにふさわしい内容だった。（裁判ライター・普通）●保釈当日に「禁止事項」破った被告人起訴状