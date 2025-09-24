24日未明、福岡市東区のコンビニエンスストアで男が店員に金銭を要求し、通報で駆けつけた警察に強盗未遂の疑いで現行犯逮捕されました。警察によりますと、午前4時すぎ、福岡市東区舞松原のコンビニで、男が「強盗です。お金ください」とレジの男性店員に金を出すよう要求しました。男はその後、「警察を呼んでほしい」と店員に告げ、駆けつけた警察官に強盗未遂の疑いで現行犯逮捕されました。逮捕されたのは、名前を含めすべて