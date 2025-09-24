街路樹の伐採作業烏城みち岡山・北区丸の内 岡山市中心部で17日、高さ約10ｍの街路樹が倒れました。周辺の街路樹も倒れる危険があるとして市が24日、伐採作業を始めました。 岡山市北区丸の内、岡山城の南側にある通称「烏城みち」です。午前9時ごろ岡山市の委託を受けた業者が高さ約10ｍのヤナギの木1本の伐採作業を始めました。 この通りでは9月17日、幹の中が空洞になったヤナギが倒れました。 市が