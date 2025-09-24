櫻坂46の井上梨名が23日、公式ブログを更新し、10月29日発売の13枚目シングル「Unhappy birthday構文」の活動をもってグループを卒業することを明かした。【写真】的野美青・石森璃花・井上梨名・武元唯衣インタビュー撮り下ろしカット井上は「今日はいつも応援してくださる皆さんに、お知らせがあります。10月29日に発売される13枚目シングルの活動を持ちまして、櫻坂46を卒業します」と報告。2018年夏の坂道合同オーディ