ＥＸＩＬＥの新曲「Ｇｅｔ‐ｇｏ！」が２７日に発売される。同日はグループが２４年前にデビューした記念日。ＥＸＩＬＥＳＨＯＫＩＣＨＩ（３９）は「僕らのリスタートにふさわしい日を選びました」と笑みを浮かべた。１１月からスタートするドームツアーには「ＡＴＳＵＳＨＩさんが戻ってきて、再出発する僕らの姿を見てほしい」とも。５年前から牛の飼育を始め、来月には自らプロデュースする焼き肉に特化した食フェス「ＭＥ