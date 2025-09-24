サーティワンにて、”黒ねこ”がテーマのハロウィン企画「おかしにゃ おかしにゃ にゃろうぃ〜ん」を開催。ハロウィンおすすめのフレーバーがキャラクターになった”おかしな”仲間たちに黒ねこが加わり、ハロウィンを盛り上げるために大活躍します☆ サーティワン「おかしにゃ おかしにゃ にゃろうぃ〜ん」 開催期間：2025年10月1日（水）〜10月31日（金）開催店舗：全国サーティワン店舗 サーティワンにて