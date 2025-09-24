ルーキーの舟山瑠泉騎手＝美浦・田中博康厩舎＝が、９月２５日のシャンティイ競馬場で海外初騎乗を迎えることとなった。第３レースの芝１２００メートル戦（クラス２＝７頭立て）でカリズマティックチック（牝３歳、セドリック・ブータン厩舎、父インズオブコート）に騎乗。同レースにはマキシム・ギュイヨンやクリスチャン・デムーロといったトップジョッキーも名を連ね、大きな経験となりそうだ。舟山騎手は凱旋門賞・仏Ｇ１