世界陸上に初出場した３０歳が、激変のモデル姿を披露した。２４日までにインスタグラムを更新し「プロの方々によいしょ、よいしょしていただきながら別人に仕上げてもらいました」と投稿したのは、女子ハードル選手の中島ひとみ。雑誌「Ｓａｆａｒｉ」１１月号の撮影ショットで「ほんのちょびっとだけ載ってます。素敵な皆さんとの撮影楽しかった〜〜！」とつづった。上下デニムの衣装で、美腹筋も披露。カメラに向かってク