「オレフィーチェ」は、2025年10月3日(金)〜10月5日(日)の3日間、大阪市中央区の「SANKI.BLD」にて、関西初となる“試着特化型”ジュエリーイベント「ジュエルームin大阪」を開催します。 ジュエルームin大阪  開催日：2025年10月3日(金)〜10月5日(日)・10月3日(金)：12:00 開場／19:00 閉場(最終入場 18:00)・10月4日(土)：11:00 開場／19:00 閉場(最終入場 18:00)・10月5日(日)：11:00 開場／17:30 閉場(最終入