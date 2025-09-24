自宅マンションで乾燥大麻を所持した罪で起訴された俳優の清水尋也被告とともに、大麻を所持したとして俳優の遠藤健慎容疑者らが新たに逮捕されました。俳優の遠藤健慎容疑者と20代の男は、今月1日、東京・杉並区にある俳優の清水尋也被告の自宅マンションで、乾燥大麻を所持していた疑いがもたれています。この事件では清水被告がすでに、乾燥大麻を所持した罪で起訴されていて、捜査関係者によりますと「俳優という立場があった