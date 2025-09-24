大型で猛烈な「スーパー台風」に発達した台風18号の影響で、台湾東部の花蓮では大規模な洪水が発生し、14人が死亡しています。台湾当局などによりますと、「スーパー台風」に発達した台風18号による大雨の影響で23日、台湾東部・花蓮の山間部でせき止め湖が決壊し、市街地で大規模な洪水が発生しました。これまでに14人が死亡、34人がケガをしていて124人が行方不明となっています。23日撮影された映像では市街地が広範囲に浸水し