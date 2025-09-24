【新華社台北9月24日】中国台湾地区では、台風18号の影響で、24日午前6時（日本時間同7時）時点で14人が死亡、18人が負傷し、多数の人々と連絡が取れておらず、100人以上が救助を待っている。台湾災害応変センターが明らかにした。