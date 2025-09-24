◇ナ・リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年9月23日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。メジャー通算100試合目の登板で5回まで3安打無失点と好投を続けた。初回は先頭・ペルドモを内角カットボールでバットをへし折り、右飛。2番・マルテも内角直球で詰まらせ、ニゴロ。3番・キャロルは内角への直球で追い