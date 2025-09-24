◇ナ・リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年9月23日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。2打席凡退して迎えた第3打席は四球を選び、今季最長を更新する27試合連続出塁とした。ダイヤモンドバックスの先発は今季リーグ6位タイの13勝を挙げている右腕ファット。第1打席は二ゴロ、第2打席は三飛に打ち取られた