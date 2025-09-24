【明治安田J1リーグ】ファジアーノ岡山 0ー0 横浜FC（9月23日／JFE晴れの国スタジアム）【映像】「危険アフタータックル」が足首を削った瞬間激しいアフタータックルが足首を削った。危険なプレーにスタジアムは騒然となり、相手の選手や監督も猛抗議した。9月23日のJ1リーグ第31節で、ファジアーノ岡山と横浜FCが対戦。その6分のことだ。岡山のMF末吉塁が自陣の左サイドで前線へのロングボールを蹴ろうとした瞬間、横浜FCの