那覇地裁那覇市議会議長を務めていた2020〜21年、所有権争いが起きていた市有地の購入を望む不動産業者らから計5千万円を受け取ったとして、収賄罪に問われた久高友弘被告（77）は24日、那覇地裁（小畑和彦裁判長）の初公判で起訴内容を認めた。23年に疑惑が発覚して議長を辞職した後、沖縄県警に逮捕されていた。事件では、収賄罪で久高被告と市有地の所有権を主張する住民の成年後見人（72）の2人が、贈賄罪で元総会屋の小池