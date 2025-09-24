【ニューヨーク＝太田晶久】石破首相は２３日夜（日本時間２４日午前）、米ニューヨークで開かれている国連総会で一般討論演説を行った。イスラエルによるパレスチナ自治区ガザでの地上作戦を強く非難し、作戦の即時停止を要求した。イスラエルが「２国家解決」への道を閉ざすような行動に出た場合は、「新たな対応をとる」とけん制した。首相は、地上作戦の拡大について「人道危機を著しく悪化させるものであり、我が国として