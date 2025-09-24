東京2025世界陸上が9月21日に閉幕した。日本勢はメダル2個を獲得、メダルを含めた入賞は11種目と過去最多タイの好成績を収めた。女子競歩初のメダル獲得や男女混合４×400ｍリレーの初入賞など、歴史的な結果も残すことができた。日本新記録4個も、過去最多の5個には及ばなかったが収穫と言える。だがメダルを期待された選手の敗戦が続き、日本チームとして過去最高の成績にはならなかった。しかし東京2025世界陸上には、表面的な