長野県池田町で昨夜、神社で行われた祭り中に山車が横転し、乗っていた小中学生5人がけがをしました。長野県池田町の池田八幡神社の境内で、昨夜9時前、祭りで曳行していた山車が横転しました。警察によりますと、乗っていた9歳から14歳の小中学生の男女合わせて5人が軽いけがをしました。目撃した人「いつもより、ちょっと勢いが強いと感じた」山車は高さおよそ4メートルで、当時、大人7人と子ども14人の合わせて21人が乗っていた