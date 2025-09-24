三幸製菓の今期（9月期）売上高は、前期に引き続き「雪の宿」「丸大豆せんべい」「新潟仕込み」「粒より小餅」の主力ブランドの伸長に加えて、ミックス菓子「わが家のテッパン」が絶好調となり、計画通りに推移している。3Q売上高について7月28日、取材に応じた秦野勝義取締役経営本部長は「販売数量は微増、売上高は10ポイント以上前年を上回った」と振り返る。ブランド別売上高では「雪の宿」「新潟仕込み」「粒より小餅」は二ケ