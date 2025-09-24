きょうの県内はよく晴れて広い範囲で青空が広がっています。県内は高気圧に覆われて日差しが届き午前11時までの最高気温は富山空港で29度ちょうど富山市で28.8度など真夏日に迫る暑さとなっているところもあります。富山市の富岩運河環水公園では心地の良い風が吹き、木陰で休む人や薄着で散歩する子どもの姿などが見られました。きょう日中の予想最高気温は富山市で30度、高岡市伏木で28度です。午後は湿った空気の影響で雲が多く