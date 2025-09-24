来月4日からの七五三宮参りを受け付けている日枝神社では、本格的な準備がきょうから始まり、神職や巫女が子どもたちに渡す千歳あめやお札、文具などの袋詰めをしています。七五三は数え年で3歳、5歳の男の子と3歳、7歳の女の子が11月15日に神社に参拝して健やかな成長を願う行事です。この神社では少子化に伴い毎年、数十組単位で参拝客が減る一方、祖父母も参列するなど1組ごとの参加者は増えているということです。日枝神社では