梅田芸術劇場は24日、阪急阪神不動産presents「エリザベートTAKARAZUKA30thスペシャル・ガラ・コンサート」（26年2月28日〜3月15日、梅田芸術劇場メインホール）を上演すると発表した。1992年のウィーン初演以来、世界各国で上演が続けられているミュージカル「エリザベート」は、死を象徴する黄泉（よみ）の帝王トートとヨーロッパ宮廷随一の美貌をうたわれたオーストリア皇后エリザベートとの愛の物語。日本では小池修一郎氏の潤