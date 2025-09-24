24日、上越市柿崎区にある理研製鋼柿崎工場で火災がありました。警察と消防によりますと、24日午前2時半過ぎ、従業員から「建物に煙が充満している、何が燃えたか不明だが炎が確認できる」と消防に通報がありました。火はおよそ2時間後に消し止められました。当時、工場では複数の従業員が作業をしていましたが、避難して、ケガ人はいないということです。警察が出火原因や焼失面積などを調べています。