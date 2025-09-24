カラバオカップ3回戦、リヴァプールはサウサンプトンと対戦し2-1と勝利した。決勝点を挙げたのは後半から投入されたウーゴ・エキティケだ。ロングボールに反応したフェデリコ・キエーザのお膳立てを受けてゴールに流し込んだエキティケ。しかし何を思ったか、ゴール後にユニフォームを脱ぐパフォーマンスを見せてしまい、2枚目のイエローカードを受けて退場してしまう。エキティケはすでに1枚のイエローカードを受けていたのだった