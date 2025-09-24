ドラ3ルーキー、森駿太はバットを折りながら右前へ運び、プロ初安打をマークした（C）産経新聞社中日は9月23日のヤクルト戦（神宮）に3−0と勝利し、3連勝。4回に上林誠知の17号2ランが飛び出すと、9回にも主砲、細川成也の18号ソロで加点した。【動画】中日ドラ3ルーキーの森駿太はプロ初安打で力強い打撃を見せた先発のカイル・マラーから6投手の継投で完封勝利をあげた。また試合で光ったのは高卒ドラフト3位ルーキーの