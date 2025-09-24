◇MLB ダイヤモンドバックス-ドジャース(日本時間24日、チェイス・フィールド)ドジャースの大谷翔平選手が先発登板。3回にグラブ側の手に打球が当たるアクシデントがありましたが続投し、後続を三者連続三振に抑えました。ダイヤモンドバックス戦に「1番投手兼DH」で先発出場の大谷選手。2回までに3つの三振を奪い、初回、2回といずれも三者凡退で立ち上がります。しかし3回、先頭打者に3球目のストレートをはじき返されると打球は