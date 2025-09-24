2022年からスコットランドの強豪セルティックでプレーしてきた日本代表FW前田大然。昨シーズンは公式戦33ゴールと得点を量産し、リーグ4連覇に大きく貢献すると、個人タイトルも総なめにした。前田は左ウィングを主戦場としているが、今年1月にFW古橋亨梧が退団して以降は、センターフォワードでも起用された。今シーズンも2つのポジションで起用されているが、解説者のイアン・マッコールは、『BBC Radio Scotland』で、こんな持