スポーツライブ＋の番組「真中満が行く！」は、東京ヤクルトスワローズの元監督・真中満がMCを務め、全国の球場や周辺施設を訪ね歩き、その魅力を発信する野球旅番組だ。監督やコーチ、選手へのインタビューはもちろん、球場施設の見学やグルメ紹介、イベント参加など、真中自身が"ぶらり旅"感覚で楽しみながらレポートしてきた。今シーズンからは特集回に球団OBゲストを迎え、中日ドラゴンズ篇では川上憲伸、埼玉西武ライオンズ篇