南九州市の沖合で、23日、漁船が転覆し、79歳の漁師の男性が死亡しました。指宿海上保安署によりますと、22日午後1時半過ぎ、南九州市頴娃町の石垣漁港近くで釣りをしていた人から「沖合で漁船が転覆している」と、118番通報がありました。転覆した漁船に乗っていた2人は、海に投げ出され、1人は近くにいた漁船に救助されましたが、南九州市の漁師、田口 俊和さん（79）の行方が分からなくなりました。第十管区海上保安本