「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２３日、フェニックス）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で出場。投手では三回にトーマスの放った打球が左手グラブ付近を直撃するアクシデントに見舞われ、球場が騒然となった。打球速度１７０キロの強烈ライナー。すぐに心配顔のロバーツ監督がベンチを飛びだし、状態を確認した。球場が騒然とするアクシデントだったが、大谷は笑みを浮かべて問題がないことを伝