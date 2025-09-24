◆米大リーグオリオールズ６―０レイズ（２３日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）オリオールズ・菅野智之投手が２３日（日本時間２４日）、来季から米大リーグで導入されることが決まった「ロボット審判」こと自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ＝ＡｕｔｏｍａｔｅｄＢａｌｌ―ＳｔｒｉｋｅＣｈａｌｌｅｎｇｅＳｙｓｔｅｍ）について言及した。これまで通り原則として