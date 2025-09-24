きょう24日（水）は、西日本はくもりや雨となるでしょう。午前中は九州を中心に活発な雨雲がかかっていましたが、午後は中国や四国でも雨が降りそうです。東日本から北日本は概ね晴れて、夕方の急な雷雨なども心配しなくてよいでしょう。あす25日（木）は、温暖前線が北日本、寒冷前線が本州付近を通過する影響で、関東を除く西日本から北日本の広い範囲で雲が広がりやすく、所々で雨が降るでしょう。南西諸島はきょうあすともに概