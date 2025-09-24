北海道のスイーツや海の幸などを集めた人気の物産展が、一部店舗を入れ替え、24日から第2弾として始まりました。 24日から金沢エムザで始まった、北海道大物産展の第2弾。会場に並ぶ38店舗のうち、6店舗が今回、初出店です。新登場の商品では、牛乳と生クリームを餅のように仕上げた新食感のスイーツや、濃厚な北海道産の生クリームがたっぷり入ったクッキーシューなどが人気を集めていま