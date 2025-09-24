国連総会の一般討論演説を行う石破首相＝23日、ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】石破茂首相は23日（日本時間24日）、米ニューヨークで国連総会の一般討論演説をした。先の大戦後、日本はアジア諸国の「寛容の精神」に支えられ「不戦の誓いの下、世界の恒久平和実現に力を尽くしてきた」と強調。分断より連帯、対立より寛容の姿勢が重要だと訴えた。イスラエルによるパレスチナ自治区ガザへの地上侵攻を強く非難。日本政