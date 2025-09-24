福岡地裁福岡市早良区で昨年8月、軽乗用車で対向の路線バスに衝突し、後部座席の7歳と5歳の姉妹を死亡させたなどとして、自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の罪に問われた母親の古賀千尋被告（33）に福岡地裁は24日、禁錮3年、執行猶予5年（求刑禁錮4年）の判決を言い渡した。「被害結果は極めて重大」としつつ、娘を失った精神的苦痛を考慮した。今泉裕登裁判長は判決理由で、前方左右を注視する重要な義務を怠り、カーナビ