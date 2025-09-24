アメリカのトランプ大統領はロシアによるウクライナ侵攻をめぐり、「ウクライナは戦闘開始時点の国境の回復が可能だ」との考えを表明しました。アメリカトランプ大統領「私は本当に思っているんだ。ウクライナに国土を取り戻させよう」トランプ大統領は23日、SNSに「ヨーロッパ、特にNATO＝北大西洋条約機構の財政的支援があれば、ウクライナは戦闘が始まった時点の国境線の回復が十分に可能だ」と投稿しました。トランプ氏はこ