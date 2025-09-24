石破総理は国連総会の一般討論演説で、国連の安保理改革などを訴えました。現地から中継です。同行筋によりますと、石破総理は国際社会の「分断と対立」に強い危機感を抱いていて、これは日本にとっても重大な局面だとして、並々ならぬ思いで、この演説に臨んだということです。石破総理「国連の歩みを回顧すると、安保理の改革を今こそ断行しなければなりません」石破総理は拒否権を持つロシアがウクライナへの侵攻を続けるなど、