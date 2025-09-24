寿司チェーン「はま寿司」は9月25日、全国の651店舗で期間限定のフェア商品3種を発売する。今回のフェアでは、1貫110円(税込、以下同)で提供する「三陸産 大切り銀鮭」「いか刺しのうに和えつつみ」、1貫176円の「噴火湾産 ほたて」を取りそろえる。「三陸産 大切り銀鮭」「いか刺しのうに和えつつみ」「噴火湾産 ほたて」〈「はま寿司」期間限定3品〉フェアで販売する3品の詳細は以下の通り。一部店舗では価格が異なる。また、商