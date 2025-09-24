ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が２４日（日本時間２５日）の敵地ダイヤモンドバックス戦から、リリーフとしてメジャーに昇格する方針が２３日（同２４日）までに固まった。右肩のインピンジメント症候群で５月から負傷者リスト入りしている剛腕は、先発登板した８試合では１勝１敗、防御率４・７２と結果を残せなかった。ただ、チームではトライネンをはじめとするブルペン陣が不安定。手痛い逆転負けを喫するケースも少