アイドルグループ・仮面女子の猪狩ともかが２４日までにＸ（旧ツイッター）を更新。ルールを守れない外国人観光客に苦言を呈した。大阪府池田市の「天空の鳥居」と呼ばれる名所で、外国人観光客と見られる人物が懸垂する行為が確認された。この様子を見て嫌な気分となり、迷惑行為を撮影したのも実は外国人で、この行為を批判している。こうした例は過去にも数件あるが、猪狩は「その国の文化を尊重できる人を暖かくお迎えし