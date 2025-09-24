A BATHING APE(R)（ア ベイシング エイプ(R)、BAPE(R)）とマーベル・コミック『ファンタスティック・フォー』がコラボレーションしたカプセルコレクションがリリースされる。 1961年、スタン・リーとジャック・カービーによって創造された『ファンタスティック・フォー』は、マーベルにおける“ヒーローチーム”の原点とも言える作品。未知の宇宙線を